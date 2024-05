Ladri a Monteprandone: "C’è chi non esce più"

"Ci sono persone che non escono per non lasciare la casa sguarnita". Sono le parole di un residente di Monteprandone che aggiunge: "Negli ultimi tempi nel borgo i ladri stanno facendo troppi furti e la gente ha paura, anche per la propria incolumità. Nei giorni scorsi hanno rubato anche in un bar oltre che nelle abitazioni. Gli abitanti si stanno organizzando per avviare una raccolta di firme e chiedere maggiori controlli". E’ un po’ tutta la Vallata e non solo, che nelle ultime settimane è stretta nella morsa dei ladri, ma ultimamente il fenomeno si sarebbe spostato nel centro storico di Monteprandone. Alcune fonti confermano la litania di furti avvenuti nelle ultime due settimane, altre invece parlano di un paio di furti in tutto e che la situazione non è più preoccupante di altre zone. Insomma, come dire, mal comune mezzo gaudio, ma i residenti non ci stanno e chiedono maggiore sicurezza, da qui l’idea di una petizione per sensibilizzare chi di dovere. In Comune rispondono che ci sono decine di telecamere nei punti strategici del paese, ma i ladri continuano a rubare e, al momento non ci sono fermi.