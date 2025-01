Ladri in azione al Gran Caffè Sciarra: è il secondo colpo

Ladri all’opera al Gran Caffè Sciarra sull’isola pedonale Secondo Moretti. Il bottino è da quantificare. Si tratta del secondo furto subito in cinque anni e con la stessa tecnica. I fatti. L’impresa criminosa sarebbe avvenuta fra le ore 20 e mezzanotte di mercoledì scorso, giorno di chiusura per turno dello storico locale, tra i più frequentati della Riviera delle palme. A scoprire l’intrusione è stato il proprietario del Gran Caffè Sciarra, Michele Ciccarelli che così ricostruisce l’accaduto: "I ladri sono entrati dalla porta della cucina che da su via Castelfidardo, che non è blindata. Una volta dentro sono andati dritti al bar, dove hanno portato via il cassetto del registratore di cassa che conteneva le monete e le banconote del fondo cassa. Non so quando conteneva, lo dobbiamo ancora verificare". Circa i tempi del furto Ciccarelli aggiunge: "Intorno alle ore 20 è passata mia sorella ed era tutto a posto, a mezzanotte, come faccio sempre, sono uscito col cane e sono passato davanti al locale ed ho scoperto che la porta della cucina era stata forzata. Sono entrato ed ho scoperto che era sparito il cassetto del registratore di cassa. Ho chiamato le forze dell’ordine ed è subito arrivata una volante del commissariato di pubblica scurezza che si sta occupando delle indagini e che ha ritrovato il cassetto vuoto abbandonato in via Paolini, qualche centinaia di metri più distante. Tutta la zona è coperta dalla videosorveglianza, speriamo ci sia materiale utili alle indagini". Lo stesso Gran Caffè Sciarra subì un furto analogo nella notte fra il 26 e il 27 di dicembre del 2019, quando una banda di delinquenti mise a segno una raffica di furti in attività commerciali nell’abitato di San Benedetto. Al bar entrarono intorno alle 5,30 sempre dalla porta laterale della cucina e in quella circostanza portarono via il fondo cassa e anche prodotti di varia natura.

ma. ie.