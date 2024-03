Ladri ancora in azione, colpo in parrucchieria

Ascoli, 25 marzo 2024 – La banda di ladri che nelle ultime settimane sembra essere divenuta stanziale nel territorio Piceno, ha colpito ancora: questa volta in una parrucchiera di Stella di Monsampolo, non distante dal supermercato Conad. I malviventi sono entrati in azione nella notte fra venerdì e sabato. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i malviventi hanno seminato il disordine nel locale alla ricerca del fondo cassa e di prodotti in vendita, causando un danno per diverse migliaia di euro.

Un colpo molto simile a quello messo a segno l’altra settimana in un’altra parrucchiera di via Piemonte a San Benedetto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Benedetto, i cui militari stanno lavorando anche sugli altri episodi registratesi ultimamente sul territorio fra la vallata del Tronto, l’abitato di Porto d’Ascoli e di San Benedetto. Decine di colpi in attività commerciali e abitazioni che, presumibilmente, sono stati eseguiti con un modus operandi molto simile. Nelle mani degli investigatori dei militari dell’arma e della polizia ci sono immagini ed elementi repertati dal personale della scientifica. Si tratta di ricostruire il mosaico per identificare i membri della banda

ma.ie.