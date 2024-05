L’amicizia al cinema in un film girato a Cupra

Le bellezze iconiche di Cupra Marittima, dalla spiaggia ai suggestivi vicoli del paese alto di Marano fino alle colline del Piceno, diventano la scenografia naturale di un film destinato al grande schermo e alle piattaforme. Fino al 18 maggio, infatti, Cupra accoglierà la troupe del film "Lo chiamava Rock and Roll", una storia di amicizia e di un grande viaggio incorniciati dal tema della disabilità con la partecipazione di Andrea Montovoli, Nicola Nocella e Federico Richard Villa. La novità è stata presentata dal sindaco Alessio Piersimoni, dell’assessore al turismo, Daniela Luciani, e del regista Saverio Smeriglio. "C’è un cast bellissimo attorno a me e un grande ringraziamento va a Cupra Marittima e tutte le realtà che si sono prontamente adoperate per farci sentire subito a casa" ha affermato il regista Saverio Smeriglio, che ammette di essersi innamorato di questa località. "Per ogni euro investito in produzione cinematografica, statisticamente c’è una ricaduta di sette euro e mezzo sul territorio, senza contare che si organizzano veri e propri tour per andare a scoprire le location dove sono state girate le pellicole" ha aggiunto l’attore Nicola Nocella. Tratto da una storia vera, narra la vicenda di Mauro (Montovoli) che, rimasto invalido a seguito di un incidente, ritrova il coraggio di vivere grazie a Federico (Villa), un ragazzo atassico che gli mostrerà quanto stili di vita in apparenza così distanti possano rivelarsi molto affini. A guidarli in questa ricerca e nel viaggio che insieme affronteranno ci sarà Oronzo (Nocella), un estroverso inserviente della clinica dove i due si conoscono. La pellicola ha ricevuto il patrocinio di Regione Marche, Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Ciclistica Italiana, l’Anmil (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) rappresentata da Marcello Luciani per la provincia di Fermo e l’Aisa (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche). L’amministrazione comunale sente il dovere di ringraziare tutti gli operatori commerciali e turistici del paese e del territorio, che si stanno adoperando per garantire l’accoglienza e l’ospitalità della troupe. Per i cittadini che lo desiderano, ci sarà anche la possibilità di partecipare alle riprese come comparse. Il casting si terrà al cinema Margherita mercoledì 15 maggio dalle 21 alle 23.

