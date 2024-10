L’Atletico c’è

atletico ascoli

1

roma city

0

ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro (46’st Dondoni), Nonni; Camilloni (41’st Ceccarelli), Severini, Vechiarello (46’st Baraboglia), Olivieri, Antoniazzi; Maio (17’st Traini), Minicucci (39’st Scimia). A disp.: Galbiati, Mengani, Clerici, Gerlero. All.: Simone Seccardini

ROMA CITY (4-4-2): Matei; Fradella (23’st Fontana), Scognamiglio, Trasciani, Calisto; Cavacchioli, Gelonese, Battistoni (32’pt Bonello), Barberini (43’st Marchi); Camilli, Teraschi (32’pt Pellegrini, al 39’st Pietrini). A disp.: Pappalardo, Alari, Sablone, Di Fabio. All.: Agenore Maurizi.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia

Reti: 15’st Minicucci su rigore

Note. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Nonni, Antoniazzi, Pompei, Battistoni, Calisto, Scognamiglio, Fradella, Mister Seccardini per proteste. Espulso al 22’st il preparatore dei portieri dell’Atletico Ascoli, Maurizio Scaramucci per proteste, al 36’st Gelonese per doppia ammonizione. Angoli: 3-2 Rec.: 5’-6’

Primo successo stagionale tra le mura amiche per l’Atletico Ascoli che al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli batte il Roma City e riscatta la sconfitta subita domenica a Fossombrone. Una partita ‘sporca’ continuamente spezzettata a causa di una condotta arbitrale inadeguata, in cui il Roma City ha praticato il fallo sistematico rimasto impunito dal direttore di gara che poi ha dovuto fare ricorso ai cartellini finendo con otto ammoniti e un espulso dal campo più due dalla panchina.

Poche le occasioni nella prima frazione. Al 18’ occasione Atletico con Mazzarani che mette in mezzo un cross radente che nessuno riesce a ribadire in rete. Il tempo si chiude con una punizione dal limite di Maio calciata sopra la traversa. Più divertente la ripresa che inizia con una punizione elaborata sulla trequarti e colpo di testa di D’Alessandro con Maio che ribadisce in rete ma il capitano era finito in fuorigioco. Stesso schema dall’altra parte con la sponda di Scognamiglio ma la difesa dell’Atletico ha la meglio. Al 14’ cross di Camilloni in area Fradella strattona Maio e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Manel Minicucci spiazza il portiere Matei per il vantaggio dell’Atletico Ascoli. La gara si vivacizza anche perché il Roma City non ha più nulla da difendere. Alla mezzora ripartenza degli ospiti con Pellegrini che prova a sorprendere Pompei con una conclusione radente dalla distanza, ma il portiere si distende e blocca a terra il pallone. Ancora Roma City un minuto dopo con una bella discesa di Cavacchioli che scappa via a D’Alessandro e mette in area un pallone che Bonello calcia a botta sicura verso la rete ma Pompei è bravo a respingere a mani aperte.

Il Roma City ci prova buttando palloni in area ma senza creare pericoli. Nel recupero punizione laterale di Severini e Marchi devia pericolosamente verso la propria porta con Matei che blocca. Poi all’ultimo minuto salvataggio di Nonni su conclusione Camilli. Finisce 1-0 e in casa Atletico Ascoli è finalmente grande festa.

Valerio Rosa