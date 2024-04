Lauro nasconde la Samb per la sfida contro L’Aquila

Ieri ha mischiato le carte, oggi e domani le coprirà del tutto. In vista del confronto diretto di L’Aquila, il tecnico Maurizio Lauro non vuole far arrivare indicazioni agli avversari tanto è che sia oggi che nella rifinitura di domani svolgerà gli allenamenti a porte chiuse. Lo aveva fatto anche la settimana scorsa, prima di Chieti, appena ripresa la panchina rossoblù, quando però gli animi erano ancora troppo caldi. Oggi l’ambiente è più sereno, ma la partita di domenica è troppo importante. Lauro opterà per la riconferma del 4-3-3 adottato al suo rientro, domenica scorsa, contro il Chieti, o starà forse pensando a qualche cambiamento nell’undici? Di sicuro scalpita Simone Tomassini, che firmò con una doppietta proprio il successo su L’Aquila, all’andata, al Riviera. L’attaccante, capocannoniere della squadra con 11 reti all’attivo, dopo un intero girone d’andata e anche di più da protagonista, era poi finito in panchina. E’ tornato titolare a Termoli nella gara del 10 marzo e poi di nuovo si è visto preferire Martiniello, a secco da qualche turno. Chissà se Lauro a L’Aquila deciderà proprio di puntare su Tomassini. L’allenatore ha ancora due giorni per decidere quale sarà il miglior undici da opporre a L’Aquila in una gara fondamentale per la Samb che solo battendo gli abruzzesi potrà ancora guardare al primo posto, in vista del successivo confronto diretto con la capolista Campobasso, in casa, il 14 aprile. Per quella data sarà sicuramente record di presenze al Riviera. Ieri, ad appena venti minuti dall’apertura della prevendita, erano già terminati i biglietti per la Curva Nord, mentre da Campobasso erano stati polverizzati ben 1.100 tagliandi. Non solo gli 800 previsti inizialmente, ma pure una dotazione extra di 300. Oggi, alle 12, si terrà un tavolo tecnico per decidere se riservarne altri ai sostenitori molisani.

La Samb, però, ora, deve pensare alla sfida de L’Aquila. Terminata, in pochi minuti, ieri, anche la dotazione extra di 100 biglietti (la prima di 500 era stata polverizzata subito) messa a disposizione dei tifosi della Samb da L’Aquila. Dunque, saranno in 600 i sostenitori marchigiani, domenica, al Gran Sasso d’Italia, per la prima volta sold out (4mila posti circa). A tifare per L’Aquila ci sarà anche l’ex presidente della Samb Franco Fedeli, da novembre sponsor del club abruzzese. "Ci sarò. Vengo in Ferrari – ha detto a Vera Tv -. È una gara aperta. Può succedere di tutto. Ma comincio a credere che L’Aquila abbia davvero possibilità di vincerlo questo campionato. A San Benedetto ho passato quattro anni bellissimi. Pentito di aver ceduto? Di quello che faccio non mi pento mai. E su Serafino ribadisco: che ne potevo sapere io che avrebbe fatto quel che ha fatto? Però mi sembra di ricordare che quando è arrivato gli avete fatto i ponti d’oro. Tutti".

s. v.