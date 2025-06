Lavori in A14, scattano le chiusure notturne per il tratto tra Grottammare e San Benedetto

Per consentire l’attività nell’ambito dei lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie ‘Monterenzo’ e ‘Croce’ di San Benedetto, dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì prossimi sarà chiuso il tratto di autostrada A 14 compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le carreggiate nord e sud. I mezzi in transito verso nord dovranno uscire nella stazione di San Benedetto e rientrare in quella di Grottammare, chi è diretto a sud, invece, uscirà a Grottammare e rientrerà al casello di San Benedetto. Questo significa che mezzi pesanti e auto transiteranno lungo la statale Adriatica nei due sensi di marcia, attraversando i centri abitati di Porto d’Ascoli e San Benedetto, i più critici del tratto piceno. Per tutta la notte si raccomanda la massima attenzione e di limitare i fenomeni inquinanti tenendo le finestre chiuse per chi abita a ridosso dell’Adriatica.