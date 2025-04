Lavori in via Lombroso, servono 850mila euro

Andrà in giunta la prossima settimana, il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo all’apertura di via Lombroso. L’atto è stato messo nero su bianco dagli uffici e ratificato dalla maggioranza: ora dovrà essere approvato dall’esecutivo di Viale De Gasperi, dopodiché farà un nuovo passaggio in consiglio comunale e l’iter potrà proseguire verso le successive fasi. Fasi che includono la traduzione del Dip in progettazione esecutivo-definitiva, poi bando e infine apertura del cantiere. Un percorso ancora lungo, ma ciononostante in comune non si esclude che i lavori possano iniziare anche entro il 2025.

Sulla questione di via Lombroso l’amministrazione sembra progredire a marce ingranate: a dicembre infatti il comune acquisiva circa 5.600 metri quadri di terreno che verranno coinvolti nei lavori, poi qualche settimana fa prorogava la validità del Piano particolareggiato ‘Marina di Sotto – San Pio X’ di altri tre anni, e nel frattempo si dedicava alla stesura del Dip. L’atto che la giunta sta per passare al setaccio ha per oggetto un intervento che investirà circa un ettaro di terreno, e implicherà l’apertura della strada in viale dello Sport, per tramite di una rotatoria. Contestualmente, nelle immediate vicinanze, verranno realizzati circa 120 parcheggi a servizio del quartiere. Per parte privata, invece, si dovrebbero edificare due palazzine. Strade, passaggi e parcheggi verranno realizzati in materiale ecosostenibile, con aggiunte di aree a verde pubblico.

L’indirizzo alla progettazione darebbe anche una stima sommaria dei costi da affrontare per concretizzare il comparto: per farlo sarebbero necessari circa 1,2 milioni, che però si ridurrebbero a una cifra compresa tra 800 e 850mila euro, tenendo presente il ribasso d’asta e gli oneri di urbanizzazione. "Siamo in dirittura d’arrivo per assicurarci un risultato tanto importante per la città – spiega Umberto Pasquali, da sempre attivo sul tema – la cosa importante è che, con questo intervento, San Benedetto avrà una nuova direttrice di traffico, fondamentale per decongestionare la Statale e viale De Gasperi. È fondamentale che i cittadini comprendano il significato di un cambiamento del genere". Il collegamento sarà in senso unico in direzione sud, così che la parallela via Volta ottenga il senso unico in direzione nord. In molti residenti di zona, però, questa iniziativa continua a destare perplessità: a pesare, soprattutto, è la raccolta firme fatta dai residenti della strada.

Giuseppe Di Marco