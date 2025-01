Le commedie amatoriali a caccia del premio ’Grottammare Mask’

Questa sera alle ore 21,15 prenderà il via, al Teatro delle Energie di Grottammare, la Stagione di ’Commedie Nostre’ incentrata quest’anno sui dialetti marchigiani a confronto. Sono 7 le compagnie amatoriali che si contenderanno il prestigioso premio ’Grottammare Mask’ detenuto dalla compagnia teatrale di Ascoli Piceno ’Gente Nostra’ che porterà in scena, il 26 Aprile, la commedia brillante ’Rusce e Nire’ per chiudere in bellezza quest’edizione che segna il ventesimo anno della rassegna a cura dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare con il patrocinio della Città di Grottammare. Si inizia oggi con la compagnia teatrale ’Gli Indimenticabili’ di Amandola e la sua commedia brillante in dialetto ’Sai che se dice jo lu varre?’: la famiglia Dementis vive tra mille problemi ma con un unico sogno, che la figlia Stella si sistemi e dia loro dei nipotini, ma lei non vuol saperne di sposarsi. Info e prenotazioni al 335.6234568.