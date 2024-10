Le opere degli ospiti della Caritas diocesana esposte nella torre

Nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono San Benedetto Martire, venerdì prossimo sarà inaugurata, all’interno della torre dei Gualtieri, del paese alto, la mostra ’ScArti’ opere su tela realizzate dagli ospiti della Caritas Diocesana di San Benedetto. La mostra, che sarà visitabile dalle 21 alle 23, da venerdì a domenica, offre ai visitatori un’occasione per approfondire la ’Bellezza del creato’ ispirati dall’Enciclica ’Laudato Si’, il sottile equilibrio che regola il binomio ambiente-uomo. ’ScArti’, la mostra curata dall’ artista grottammarese Patrizio Moscardelli, vuole essere una suggestione per osservare, con uno sguardo curioso e creativo, un cammino eco-sostenibile e inclusivo. Si tratta di 21 quadri pensati e realizzati da altrettanti ospiti seguiti dalla Caritas diocesana, alcuni dei quali non nuovi a simili esperienze, poiché hanno già partecipato al corso ’Travaglio artistico’ che nel 2021 vide impegnati una decina di giovani ospiti e frequentatori della struttura del Ponterotto, con un progetto coordinato e seguito dall’artista grottammarese Patrizio Moscardelli, che riuscì a far esprimere giovani che non avevano mai usato un pennello o che non avevano mai immaginato di potersi cimentare nell’arte.