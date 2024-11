’Le vie di bacco’, fino all’8 dicembre un tuffo nel gusto

Il Comune di Ripatransone celebra la sua tradizione enogastronomica con la 29ª edizione de ’Le Vie di Bacco’, la rinomata manifestazione dedicata ai vini e alla cucina tipica. Da venerdì scorso la città si è trasformata in una meta imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino. La manifestazione andrà avanti fino all’8 dicembre. L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario degli eventi del Belvedere del Piceno, propone un viaggio nei sapori autentici della tradizione locale. Sei ristoranti offriranno altrettanti menù degustazione, composti da piatti tipici accompagnati dai migliori vini delle cantine ripane. Quest’anno hanno aderito i ristoranti locali: La Piazzetta - Hotel & Resort ’I Calanchi’, Club dei Colli Ripani, Colle Serrano, La Contrada, Lu Cuccelò, Zero Bistrot. Ogni menù, con un prezzo compreso tra i 30 euro e i 40, include il coperto e viene completato da una selezione di vini locali, curata direttamente dai ristoratori. È richiesta la prenotazione presso il singolo ristorante, con disponibilità e aperture da verificare. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella tradizione enogastronomica di Ripatransone.