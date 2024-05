L’ex bianconero. Nicholas Pierini decisivo ai playoff

A decidere la prima delle due semifinali d’andata dei playoff di serie B è stato l’ex Ascoli Nicholas Pierini (foto). Il suo gol in avvio di ripresa ha permesso al Venezia di passare in casa del Palermo per 1-0. Certamente nulla è ancora deciso in vista dello scontro di ritorno, ma sicuramente questo rafforza la posizione dei lagunari che, oltre alla posizione favorevole di classifica, ora avranno dalla propria anche l’esito della gara del Barbera. "È stata una partita tosta – ha commentato Vanoli, tecnico dei veneti -, davanti ad un grandissimo pubblico. Restiamo con i piedi per terra, il Palermo è una grande squadra e farà di tutto per metterci in difficoltà al ritorno. Abbiamo un grande vantaggio: giochiamo in casa nostra". Il match winner Pierini con il Picchio ha militato nella prima parte della stagione 2020-21 mettendo a referto 12 presenze, di cui 5 da titolare. Dopo qualche mese in sordina l’attaccante così lasciò le cento torri per passare al Modena.

"Sono contento per Pierini – prosegue l’allenatore del Venezia -, è un ragazzo che ha dei mezzi importanti ed ho sempre creduto in lui. Non mi piace quando abbassiamo i ritmi. Non siamo una squadra capace di gestire il pallone nella nostra metà campo. Dobbiamo essere più bravi a palleggiare nella metà campo avversaria. Faccio i complimenti alla squadra perché non era facile. In vista del match di ritorno. Dobbiamo stare attenti a noi stessi, come ci è successo in questo campionato dove abbiamo sbagliato qualcosa. Questa semifinale è ancora aperta, dobbiamo essere bravi a scendere in campo con la testa giusta, con la voglia di vincere. Abbiamo il capocannoniere del campionato, abbiamo segnato più di tutti. Forse abbiamo preso qualche gol di troppo che ci ha evitato la promozione diretta. Il mio futuro è la prossima partita. sono concentrato su questo. È un anno e mezzo che lavoriamo sodo, non ci volgiamo farci scappare questa occasione". Oggi Vanoli è riuscito a ritagliarsi un ruolo di rilievo in cadetteria dopo aver fatto tanta gavetta.