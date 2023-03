Libretto aperto con una truffa

Aveva aperto un libretto di risparmio postale con un assegno di 5mila euro che risultava rubato. Gli investigatori del commissariato di San Benedetto sono risaliti alla donna e l’hanno denunciata per una serie di reati: sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documento di identificazione falso, truffa e ricettazione. La vicenda risale al mese di dicembre dell’anno scorso, quando la direttrice dell’ufficio postale di piazza della Stazione di San Benedetto denunciò alla polizia l’apertura di un libretto di risparmio, per opera di una donna, che vi aveva versato un assegno di 5mila euro. Era stato emesso da un’assicurazione per risarcire i danni di un sinistro stradale, assegno che poi era stato rubato da ignoti. L’apertura del libretto postale era avvenuta con l’impiego di una Carta d’Identità falsa intestata a una donna residente a San Benedetto.