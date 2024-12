"L’intero territorio aspetta risposte"

Anche l’Ugl Metalmeccanici, sempre in prima linea nel caso Beko, ha partecipato alla manifestazione di ieri a Comunanza. "È stata una grande giornata partecipativa di operai e cittadini - spiega Francesco Armandi, segretario regionale della stessa Ugl metalmeccanici -. Voglio evidenziare la piacevole e massiccia presenza di ex lavoratori Indesit e Whirlpool ormai in pensione. Tutto ciò sta a significare che l’intero territorio è cosciente che un’ eventuale chiusura dello stabilimento creerebbe un territorio desertificato, debole socialmente ed economicamente. Il 10 abbiamo l’incontro con la Beko al ministero. È una data importante dove ci aspettiamo che ci siano risposte positive per il nostro sito, che ci sia una nuova opportunità per questo stabilimento. Certo che inventarsi una soluzione provvisoria, come può essere facilitare fuoriuscite, senza un’adeguata reintegrazione di forze giovani, come i 37 lavoratori interinali che già lavorano all’interno dello stabilimento da anno e più, confermerebbe una chiusura con tempi più lunghi".