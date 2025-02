"L’intervento è riuscito". La Samb aspetta Eusepi

Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico cui Umberto Eusepi è stato sottoposto ieri mattina al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Il dottor Guido Noira del reparto di ortopedia del nosocomio rivierasco ha apposto una placca che ha fissato la frattura a radio e ulna del polso sinistro, rimediata dal capitano della Samb nel finale di gara di domenica scorsa con il Fossombrone. Al centravanti rossoblù è stato applicato un gesso aperto a valva come si usa dopo operazioni di questo tipo. Il tempo necessario per le medicazioni ed una volta tolti i punti verrà sostituito con un tutore leggero. Nei prossimi giorni inizierà subito il percorso fisioterapico necessario per un pronto rientro in campo, che sarà seguito dallo staff medico sanitario della Samb in costante contatto sin dal primo momento con l’equipe dell’ospedale. "Il presidente Vittorio Massi e tutta la Sambenedettese -si legge nella nota del club rivierasco- ringrazia il dottor Noira e tutto lo staff medico dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, che con la solita professionalità e tempestività, si è confermato una vera e fondamentale eccellenza del nostro territorio". Ora non resta che attendere il decorso post operatorio per poi valutare i tempi per il rientro in campo di Eusepi.

Intanto si va verso il divieto di trasferta per i tifosi della Samb in vista del match di Riano di domenica prossima contro la Roma City. La determina dell’Osservatorio per le Manifestazioni sportive è chiara. La decisione per questa gara è rinviata alle "valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore". Oltre agli incidenti di L’Aquila ha inciso anche l’esiguo numero di posti (solo 99) a disposizione per la tifoseria ospite del centro sportivo di Riano. A forte rischio anche la trasferta di Avezzano. In sintesi i tifosi rossoblù dovranno accontentarsi della telecronaca di Vera Tv o della diretta su Radio Azzurra. Domani alle ore 10 inizierà la prevendita dei tagliandi per Samb-Castelfidardo. Questo pomeriggio, infine, classico test in famiglia della Samb con la juniores al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Palladini proverà l’inedito tandem offensivo formato da Sbaffo e Moretti.

