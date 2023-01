L’Isc Centro apre le porte

Scatta l’open day alle scuole dell’infanzia e della primaria dell’Isc Centro di San Benedetto per far conoscere le novità del prossimo anno scolastico alle famiglie in vista della scadenza delle iscrizioni fissata al prossimo 30 gennaio. L’appuntamento è per oggi, sabato 14 gennaio, nei plessi ‘Marchegiani’, ‘Ragnola’ e ‘Piacentini’. La dirigente, professoressa Elisa Vita, e le docenti illustreranno a genitori e bambini il funzionamento orario delle varie scuole e la nuova offerta formativa che spazia dalla tecnologia alla musica, dall’inglese all’educazione motoria, ma anche laboratori manipolativo-creativi, di lettura, teatro, scrittura creativa, scacchi, carta, coding, italiano per alunni stranieri e protocolli di accoglienza mirati, oltre a percorsi di prevenzione dei disturbi di apprendimento, orto biologico e persino un coro scolastico. Il plesso ‘Marchegiani’ al Paese Alto sarà aperto dalle ore 10.30 alle 11.30 per l’infanzia e dalle 15 alle 16 per la primaria. Alla scuola dell’infanzia ‘Togliatti’ spazio alle visite dalle ore 9.30 alle 10.30, mentre la primaria di Ragnola sarà a disposizione delle famiglie dalle ore 16 alle 17. Per la scuola ‘Bice Piacentini’, open day dalle 10.30 alle 11.30. Sono previsti, nelle scuole primarie, laboratori per i bambini presenti. Sarà possibile iscriversi on line entro le ore 20 del 30 gennaio, collegandosi al portale del Ministero raggiungibile dal sito isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it dove è possibile scaricare anche il modulo per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che deve, invece, essere fatta in formato cartaceo.