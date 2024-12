L’omaggio a Pio Tempera. Un concorso di poesia:: "Lui grande riferimento"

Castel di Lama rende omaggio a Pio Tempera, con un concorso nazionale di poesia che avrà una sezione particolare sull’ironia, una dote che Tempera conosceva molto bene e che l’ha sempre contraddistinto. Protagonista della vita sociale lamense Tempera ha caratterizzato la storia della cittadina. Non ha mai preso parte alle competizioni politiche, ma a modo suo ha lasciato una profonda impronta. La cittadina, ma anche i suoi numerosi amici, che aveva anche nelle vicine città di Ascoli, San Benedetto e nell’intera Vallata hanno deciso di rendergli omaggio, mantenendo vivo il suo ricordo. In questi giorni si stanno raccogliendo tutte le sue poesie per poterne fare un libro, che verrà pubblicato. "Il concorso – dichiara Cinzia Peroni – nasce con l’intento di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità poetica, che ha caratterizzato Pio Tempera, un uomo poliedrico, incline all’arte e alla politica. Tempera – ha proseguito la Peroni – ha rappresentato un riferimento importante per Castel di Lama. Abbiamo costituito un comitato, un gruppo di persone aperto a tutti, abbiamo anche la collaborazione dell’amministrazione comunale e della banca del Piceno. I nostro obiettivo è ricordare il nostro amico, tante persone da ogni parte stanno dando la loro adesione. Abbiamo deciso di ricordarlo con un concorso di poesia nazionale, con una declinazione ironica, vogliamo coinvolgere anche le scuole, abbiamo già la disponibilità del preside delle scuole di Castel di Lama. Si farà un bando, che avrà quasi sicuramente scadenza a maggio, verrà nominata una commissione. Stiamo raccogliendo con il benestare della sorella Anna, tutte le poesie che ha scritto, a parenti ed amici, faremo un libro, abbiamo tanto materiale, una raccolta inedita, che presenteremo il giorno della premiazione del concorso, che vogliamo far coincidente con il 12 settembre 2025, secondo anno della sua scomparsa. I protagonisti saranno i suoi amici dell’ufficio dell’Entrate, del mondo sindacale, dell’arte, della politica, i suoi paesani, il suo piccolo grande mondo. Pio è stato un personaggio importante per Castel di Lama, proprio per la sua sagacia, tracciare un ricordo non è semplice, aveva un animo misto: ribelle, poeta, politico, eroe, creatore eccelso di famose battute entrate nel ricordo di tutti, a tratti con l’animo fanciullesco, ma con un gande senso dell’amicizia. Il suo ricordo ora è nel vento, quell’elemento che tanta amava. Tempera amava la bellezza, la poesia e spesso ci dicevamo che l’ironia e la bellezza salveranno il mondo".

Maria Grazia Lappa