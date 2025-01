"Ma adesso dateci più agenti. C’è movida pure in questi mesi"

Sull’aggressione della notte di Capodanno interviene con una nota il sindacato di polizia Siulp, a firma del segretario provinciale Benedetto Fanesi. "Un errore strategico sottostimare la movida a San Benedetto anche nel periodo invernale, in particolare durante le festività di fine anno – afferma Fanesi – Emblematica l’aggressione da parte da un nutrito gruppo di giovani nei confronti di un cittadino adulto intervenuto in pieno centro cittadino per proteggere un altro ragazzo vittima dello stesso gruppo, ed impone una seria riflessione a tutte le autorità preposte e un’analisi su ciò che non ha funzionato e se si poteva evitare. Di certo ritengo non idonea al contesto la pianificazione dei servizi sia in termini di risorse, dove nessun supporto è stato fornito dalla Questura al commissariato di San Benedetto, che in termini di valutazione del rischio connesso alle prevedibili esigenze di ordine pubblico e di controllo del territorio. Un plauso va ai colleghi del commissariato che, con le ’proprie forze’ ha fatto il massimo e svolto una buona attività di repressione dei reati e di pronto intervento significando che nella circostanza sopra descritta l’unica volante presente sul territorio era impegnata in un analogo intervento". Fanesi ricorda, poi, di aver segnalato più volte al Questore che le risorse del commissariato non sono adeguate alle necessità di ordine e sicurezza pubblica della riviera e ciò ormai sta raggiungendo livelli evidenti che generano malessere, incertezza e disagio nella cittadinanza e rischia di mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini ma anche degli stessi operatori. "I riscontri oggettivi, vedasi i recenti potenziamenti di organico disposti dal Ministero, dimostrano scarsa attenzione sulla zona geografica più nevralgica della provincia – aggiunge ancora Fanesi – infatti, il commissariato di San Benedetto non riceverà alcun rinforzo a fronte delle undici unità previste per la Questura. Il Siulp, primo sindacato del Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico, ha sempre sostenuto l’importanza di garantire quale deterrente alla realizzazione di eventi criminosi la presenza di divise e una capillare attività di prevenzione del controllo del territorio".

ma. ie.