Maio: "Anche con l’Isernia gioco e occasioni"

Allenamento sotto la pioggia ieri per i ragazzi dell’Atletico Ascoli sul sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Domenica allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona molto probabilmente si giocherà su un campo molto pesante per le piogge previste, anche nei prossimi giorni, e occorrerà essere preparati. I bianconeri, dopo la sconfitta interna contro l’Isernia ultimo in classifica, non potranno commettere altri passi falsi e dovranno assolutamente fare punti per non essere ‘risucchiati’ dalle compagini che inseguono e lottano per non finire nelle pericolose ‘sabbie mobili’ dei playout.

"Non stiamo raccogliendo quello che meritiamo – ha confermato l’attaccante Francesco ‘Checco’ Di Maio ai microfoni di TV Centro Marche – e anche contro l’Isernia abbiamo prodotto gioco e occasioni, ma alla fine abbiamo perso 3-1 a causa di alcuni episodi decisamente contrari. Che fosse un girone difficile lo sapevamo già dalla scorsa estate, ma l’equilibrio è addirittura superiore e si può vincere o perdere contro chiunque. Contro l’Isernia dopo il gol subito al primo minuto, in evidente fuorigioco come dimostrato poi dalle immagini, potevamo già pareggiare nel primo tempo. La svista iniziale della terna arbitrale ha certamente influito, ma non ci siamo persi d’animo riaprendo poi il match con il rigore che io stesso ho trasformato. La terza rete dell’Isernia ci ha tagliato le gambe, ma diciamo anche che nell’ultimo periodo abbiamo avuto diversi episodi contrari che ci stanno complicando il cammino. In questo momento si sente sicuramente la mancanza del tifo – ha proseguito Maio – perché un pubblico caloroso, mette un po’ di pressione agli avversari e anche agli arbitri. Noi questo non ce l’abbiamo, ma lo sapevamo e non possiamo appellarci a nessun alibi. Dalla nostra parte – ha concluso il ‘bomber’ dell’Atletico Ascoli – abbiamo una società sana che ci è vicina ogni giorno e ci mette a disposizione qualsiasi cosa ci serva. Noi dobbiamo solo allenarci al massimo".

Valerio Rosa