Malore improvviso, Acquasanta in lutto per Enrico Piccioni

Si sono tenuti ieri pomeriggio, ad Acquasanta, i funerali di Enrico Piccioni, 52 anni, venuto a mancare all’improvviso nella giornata di mercoledì. Notissimo in paese e in tutta la zona montana, oltre che ad Ascoli, per la sua attività di restauratore, Enrico era stato colto da un malore che non gli aveva lasciato scampo. Ieri i compaesani e le tantissime persone che lo conoscevano gli hanno tributato l’ultimo saluto, trafitti dal dolore per la morte ma anche grati di aver condiviso con lui tanti momenti felici. Tifosissimo dell’Ascoli, era simpaticamente chiamato ‘Ganz’ dagli amici che appena due settimane fa, il 17 aprile, gli avevano fatto gli auguri per il compleanno.

La passione per la famiglia, il lavoro e i colori bianconeri del Picchio caratterizzavano le sue giornate e le tante serate passate in compagnia. Enrico anche era un sostenitore di tutti i centri dell’entroterra piceno, dove partecipava a numerose manifestazioni, come la Festa Bella di Spelonga, ed era un pilastro dei ‘Briganti di Giustimana’. Proprio una persona vicina all’associazione culturale di cui Enrico faceva parte ha voluto ricordarlo così su Facebook: "Eri l’amico di tutti, ma soprattutto per me, l’amico di papà. Quante volte parlando con lui ho sentito il tuo nome e quanti piani per il futuro avevate fatto. Grazie per avergli regalato un po’ di felicità nei momenti in cui eravate insieme. Fai buon viaggio Enrico, ovunque tu sia adesso. Giustimana non sarà più la stessa". Insieme a questo sono stati tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social, in primis sulla sua pagina Facebook dove si presentava come ‘Enrico Piccioni restauratore’, come se la sua identità fosse strettamente connessa alla sua passione lavorativa. Il suo sorriso, la sua simpatia e l’intraprendenza vivranno per sempre nella moglie e nei due figli.