Malore in A14: subito caos Lunghe code e disagi

Tarda mattina di caos sull’A14 nel tratto fra San Benedetto e Grottammare, per soccorrere un automobilista colto da improvviso malore. E’ accaduto intorno alle 11,45, al Km 304 ed in meno di un quarto d‘ora ci sono stati circa 9 chilometri di coda. Sul posto è atterrata l’eliambulanza di Ancona per accelerare i soccorsi. E’ accaduto che il conducente di un’auto, diretto verso nord, si è sentito male mentre si trovava sulla corsia di sorpasso. L’uomo è riuscito a fermare la sua vettura, ha aperto lo sportello per cercare di scendere ed è crollato sull’asfalto. I passanti hanno chiesto aiuto e sul posto si è precipitata la polizia autostradale di Porto San Giorgio, che hanno messo la viabilità sotto controllo, facendola scorrere lentamente sulla corsia di marcia, ma in breve tempo entrambe le corsie si sono intasate, tanto da non consentire un rapido passaggio all’ambulanza della Potes-118 di San Benedetto. Ha fatto più in fretta il velivolo decollato da Ancona che è atterrato in Autostrada, bloccando il transito anche sulla carreggiata sud. Il rianimatore ha stabilizzato l’uomo, con problemi cardiaci, e poi Icaro è ripartito alla volta di Torrette con il paziente in codice rosso. Sul luogo dell’evento anche il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. In alternativa, agli utenti diretti verso Ancona, è stato consigliato di uscire a Val Vibrata, percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS 16 e rientrare al casello di Grottammare. Soccorsi e sgombero della corsia interessata dal mezzo fermo, sono stati molto rapidi, ma data l’intensità del traffico, la colonna si è fatta presto chilometrica. Disagi, nell’ora di punta, anche nei centri costieri tra Val Vibrata e Grottammare.

Ma. Ie.