Mancinelli: "Se giochiamo così diventa difficile per gli avversari"

Al termine della partita, che i rossoblù marchigiani hanno vinto 4-0 sul campo dell’Isernia, è soddisfatto Nazzareno Battista della Sambenedettese, che nella sala stampa dello stadio ‘Mario Lancellotta’ afferma come "sia grande la soddisfazione per il successo in terra molisana per la prova offerta da tutti coloro che sono scesi in campo, poiché occorreva dare un segnale importante dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale contro l’Avezzano. Una sconfitta immeritata per l’atteggiamento visto, ma il calcio è anche questo, purtroppo. A Isernia serviva vincere con una grande prestazione e ci siamo riusciti".

"Siamo arrivati a Isernia con l’intento di fare questo tipo di partita - ha affermato l’allenatore in seconda Mancinelli - Non era semplice fare un match del genere e serviva la migliore Sambenedettese. Di fronte avevamo una squadra temibile e ben allenata, ma la Sambenedettese ha grande qualità e quando giochiamo su questi livelli è difficile per gli avversari. Archiviato questo 4-0, pensiamo già al prossimo match contro l’Ancona".

Il tecnico mantiene comunque i piedi per terra sapendo che i momenti decisivi arriveranno più avanti. "Il campionato è livellato e gli scontri diretti, oltre alla continuità, saranno decisivi per l’esito finale di questo girone F di Serie D - ha proseguito Mancinelli, in panchina a Isernia per la squalifica di mister Palladini - La Samb ha dimostrato a Isernia che ha tutte le carte in regola per giocarsi fino all’ultima giornata la vittoria del campionato. Noi dobbiamo Proseguire così e ci toglieremo delle belle soddisfazioni".