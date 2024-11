Marano si prepara ad accogliere i visitatori per ’Castagne al borgo’

Ormai tutto è pronto per la due giorni di ’Castagne al Borgo’ di Cupra Marittima del domani e dopodomani, quando Marano si trasformerà in un grande palcoscenico. Bus navetta partiranno dal piazzale della Libertà, dal parcheggio del distributore Beyfin e dal piazzale del cimitero. Il programma, inizio alle 17, è davvero intenso con intrattenimenti e performance musicali, giochi da tavolo, giochi di ruolo. A seguire le letture tratte dalle produzioni di Antonio De Signoribus a cura dell’associazione Nuova Linfa. Alle 19 e alle 20 due spettacoli teatrali e alle 21,30 spettacolo musicale a cura del Rùmark, suoni e leggende della mitologia. Domenica pomeriggio si apre con intrattenimenti itineranti per il borgo con musica, performance da circo, giochi vari per arrivare alle 16 quando andrà in scena lo spettacolo musicale della scuola materna ’Principe di Napoli’ seguito dallo spettacolo della scuola d’infanzia statale dell’Isc di Cupra. L’associazione Nuova Linfa riproporrà gli spettacoli teatrali e le letture delle fiabe. Il tutto, ovviamente, a contorno della castagnata promossa dall’omonima associazione con gli stand gastronomici di prodotti tipici.