Memorial a Castel di Lama per ricordare Gioacchino Capriotti

Si terrà oggi, alle 19, nei locali dell’ex bar Salaria, lungo la Salaria, a Villa Sant’Antonio, la presentazione del torneo ‘Memorial Tonino Capriotti’ organizzato da A.s.d. Castel di Lama e dalla Scuola calcio Elite. Al termine della manifestazione verrà offerto un rinfresco augurale a tutti i presenti. Il torneo nasce per ricordare uno sportivo, un amico di tutti Gioacchino Capriotti, per tutti semplicemente Tonino. Capriotti negli anni ’60 si innamora del calcio, di quello che allora i ragazzi giocavano in strada. Nel 1968 grazie al suo contributo, nasce la prima squadra del paese A. C. Truentina iscritta la campionato federale FIGC e lui appena ventenne ne face parte, dando un prezioso contributo per la vittoria del campionato, con il ruolo di centro campista. Cuore, forza, corsa e lealtà sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la sua vita. Leale non solo nei confronti dei compagni di squadra, ma anche degli avversari. Negli anni 80-90 si mette a disposizione della società e con la collaborazione dell’infaticabile amico Petrucc forma il settore giovanile, la professionalità e la competenza contribuirono alla crescita di tanti ragazzi, che ancora oggi lo ricordano con immutato affetto. Stanco di correre dietro al pallone, con gli anni decide di dedicarsi allo sport delle ‘boccette’ collezionando una serie di trofei, gareggiando a fianco del figlio Gigi. Di Tonino Capriotti non va dimenticato il suo impegno nel sociale, come membro della Pro Loco, nell’organizzazione delle feste, con il suo inseparabile amico Traversò, al secolo Bruni. Un punto di riferimento per Castel di Lama, Capriotti è stato anche direttore dell’ufficio postale del luogo, che ha aiutato e consigliato sempre tutti. "Tonino – hanno concluso gli amici – è stato un amico che resterà nel cuore di tutte le persone che l’hanno conosciuto e amato".