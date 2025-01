Messa in sicurezza a Massignano, ecco i lavori

A Massignano è stato aperto il cantiere per la messa in sicurezza dell’area di ingresso principale al paese e dell’arco sottostante il ponte con la contestuale pavimentazione della strada che porta in centro, con i Sampietrini. I lavori appaltati alla ditta FZ Calcestruzzi Srl di Cosenza, prevede anche la messa in sicurezza della scarpata al di sotto delle mura del paese sul versante nord, lungo la strada provinciale 58 ’Montevarmine’.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di pali di fondazione per sostenere il terreno e la costruzione di un marciapiede per mettere in sicurezza anche i pedoni. Le opere vengono realizzate con due finanziamenti del PNRR, uno per la messa in sicurezza dell’area di ingresso al paese e dell’arco sottostante e l’altro per il consolidamento della scarpata, per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

"E’ un intervento importantissimo per la messa in sicurezza dell’accesso più importante del nostro paese – afferma il sindaco Massimo Romani – Da quanto risulta nell’archivio, a Massignano non sono state mai eseguire opere così significative. Quest’importante risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra tecnici comunali e amministratori che da anni miravano al raggiungimento dell’obiettivo".