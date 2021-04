La città di Ascoli è stata la prima tappa del Tour delle Marche per la registrazione del nuovo spot della Regione che verrà utilizzato per la campagna promozionale turistica 2021. E il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini testimonial d’eccezione, all’ingresso in Piazza del Popolo si è fatto sfuggire un: "Iniziamo subito in bellezza" che ha racchiuso tutto il percorso che farà tra le cittadine marchigiane. Arrivato intorno alle 15.30 di ieri in città, l’ex calciatore di Lazio e Sampdoria è stato...

La città di Ascoli è stata la prima tappa del Tour delle Marche per la registrazione del nuovo spot della Regione che verrà utilizzato per la campagna promozionale turistica 2021. E il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini testimonial d’eccezione, all’ingresso in Piazza del Popolo si è fatto sfuggire un: "Iniziamo subito in bellezza" che ha racchiuso tutto il percorso che farà tra le cittadine marchigiane. Arrivato intorno alle 15.30 di ieri in città, l’ex calciatore di Lazio e Sampdoria è stato accolto nel ‘salotto’ ascolano dal Sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore regionale Giorgia Latini e dai due assessori comunali Monica Acciarri al turismo e Nico Stallone allo sport.

In piazza del Popolo ha fatto anche un giro in bicicletta chiedendola in prestito ad una ragazza, poi si è recato in Pinacoteca dove il professor Stefano Papetti, direttore dei musei cittadini, lo ha accompagnato in un veloce giro tra dipinti e sculture, e infine ha concluso la sua visita ascolana al Teatro Ventidio Basso. Mancini, nato a Jesi, ha confermato come le Marche siamo una delle regioni più belle d’Italia e come poi afferma nello spot pubblicitario: "Siamo davvero pronti a ripartire".

"Non sarà difficile far rinascere questa regione dopo la pandemia – ha proseguito il CT azzurro –. Ci sarà da lavorare, ma credo che tutti insieme ci riusciremo".

Poi rivolgendosi al piccolo Pietro, figlio dell’assessore Latini che gioca a calcio, ha aggiunto: "Spero soprattutto per voi ragazzini che si possa tornare presto in campo perché da troppo tempo le scuole calcio sono ferme". Felicissimo della visita il padrone di casa, sindaco Marco Fioravanti: "Credo che miglior testimonial di Roberto Mancini le Marche non potessero scegliere. Un ragazzo partito da Jesi che ha coronato il suo sogno di diventare calciatore vincendo tutto e diventando poi uno degli allenatori più apprezzati d’Europa. Legare l’immagine della Regione e della città di Ascoli a Roberto Mancini ci riempie d’orgoglio".

Anche l’assessore comunale Monica Acciarri ha sottolineato l’importanza di avere Roberto Mancini come testimonial: "Una città che vive di calcio come Ascoli – ha detto l’assessore al Turismo – non può che essere orgogliosa di avere il Commissario Tecnico della Nazionale che si mette a disposizione per promuovere questo territorio".

E felice anche l’assessore allo sport Nico Stallone che ricordando il suo passato da calciatore e quello di attuale allenatore della Primavera dell’Ascoli ha sottolineato: "Mancini ha due anni più di me e il mio unico rammarico è di non averlo incrociato sul terreno di gioco. Lui a 16 anni era già in prima squadra e non l’ho ripreso più".

Valerio Rosa