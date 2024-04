Morta a 45 anni per malattia, giovedì i funerali di Laura Allevi

Ascoli, 30 aprile 2024 – Appignano del Tronto piange Laura Allevi la giovane donna, di 45 anni, morta lunedì scorso a seguito di una grave malattia che non le ha dato scampo. Laura ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine la malattia ha avuto il sopravvento. La salma della giovane donna è tornata nella giornata di oggi nell’abitazione della mamma a Valle Orta, i funerali verranno celebrati il 2 maggio, alle 14.30, nella chiesa di San Giovanni Battista ad Appignano del Tronto.

Laura lascia nel profondo dolore un’intera comunità, i tre figli Michele, Maria e Pietro, la mamma Enrica e il compagno Alex, ma anche tantissimi amici e parenti.

Una donna solare, piena di vita, che non si è mai arresa, ha combattuto duramente fino alla fine, per questo la famiglia chiede di effettuare donazioni all’AIRC, per poter aiutare tanti altri guerrieri, che stanno portando avanti la loro difficile battaglia.