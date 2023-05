Much More ricerca 100 animatori turistici

Much More, società cooperativa con sede ad Amandola, ricerca 100 animatori turistici anche senza esperienza da adibire alla mansione di tecnico audioluci - tecnico video mapping. Luogo di lavoro saranno villaggi turistici e resort in Italia. E’ richiesta preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, domicilio nel comune di Ancona e disponibilità a trasferte in ambito provinciale, regionale, nazionale. La tipologia contrattuale proposta è a tempo determinato rinnovabile o di apprendistato. L’orario di lavoro è da definire. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] oppure registrarsi sul sito https:muchmoreintrattenimenti.itlavora-con-noi.

Il centro per l’impiego di riferimento per questa proposta di lavoro è quello di Ancona. E’ possibile invire una email a [email protected] oppure contattare il numero telefonico 0712137532.