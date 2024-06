Navette pronte per la fioritura 2024

Lo straordinario ripetersi, ogni anno, della fioritura di Castelluccio di Norcia, è un’opportunità straordinaria e attesa per l’economia locale, non solo riferita alla frazione di Castelluccio e dei tre comuni porte di ingresso ai Piani (Arquata , Castelsantangelo sul Nera e Norcia), ma anche di numerosi altri comuni che ad anelli concentrici beneficiano dell’impennata turistica che si registra nel periodo della fioritura. Tutti territori che, peraltro, scontano ancora le conseguenze del terremoto del 2016. Per assistere a questa meraviglia della natura, il primo passo è rispettarla. Per i fine settimana centrali è quindi confermata l’interdizione all’accesso di auto e camper, lasciando libero transito solo ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle auto autorizzate, prevedendo per i mezzi interdetti la possibilità di parcheggiare presso i parcheggi di prossimità, da dove arrivare poi a Castelluccio attraverso un sistema di navette.

Per i visitatori che nelle domeniche del 16, 23 e 30 giugno e il 7 luglio vorranno raggiungere Castelluccio con auto/camper l’unica modalità, prevista per tutte e tre le porte di ingresso ai Piani di Castelluccio (Arquata, Castelsantangelo e Norcia), sarà quella di lasciare il proprio mezzo presso uno dei parcheggi di prossimità (resi disponibili a riguardo), raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette (lo stesso servizio navette consentirà di tornare poi a riprendere il proprio mezzo). Sarà prevista anche la possibilità di acquisto biglietti last minute direttamente sul posto e tramite gli stessi siti, fino ad esaurimento posti disponibili. Nessun divieto per pedoni, in bici, e-bike etc.