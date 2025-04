"Nessuna formale identificazione"

Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Ascoli, Massimiliano d’Eramo, interviene sulle polemiche nate dopo i controlli effettuati dagli agenti della Questura presso una panetteria durante il 25 Aprile. D’Eramo ribadisce che "gli operatori di Polizia hanno giurato fedeltà alla Costituzione e sono al servizio della Nazione, non delle maggioranze politiche" e che "nessuno può porsi al di sopra della legge". Il controllo, spiega d’Eramo, era finalizzato alla verifica del rispetto della legge sulla stampa del 1948, che impone l’indicazione di dati obbligatori su ogni stampato destinato alla pubblica diffusione. Quanto all’identificazione delle persone, d’Eramo ha precisato che è una misura ordinaria nell’ambito del servizio di Polizia. "In questo caso non è stata effettuata alcuna identificazione formale: alla richiesta su chi fosse, la signora si è semplicemente qualificata come titolare dell’esercizio e autrice dello striscione".