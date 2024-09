Nicastro in stage

Francesco Nicastro, celebre danzatore di balli popolari del Sud, sarà oggi al centro poli artistico DanzArte di Eros e Ania Sciamanna, in via 8 Marzo a Pagliare del Tronto per uno stage di ‘Tarantella Calabrese’. Il focus sarà appunto la Tarantella, espressione coreutica, che caratterizza la sua terra di origine: la Calabria. L’evento è organizzato dalle associazioni: ‘Terra Rossa’ di Fermo e ‘Piceno Mood’ di Ascoli. Nicastro sarà accompagnato dalla bravissima danzatrice: Angelica Artemisia Pedatella. L’appuntamento è per le 16.30 e si prolungherà sino alle 20, seguirà cena conviviale e un concerto del gruppo ‘Menamè’ con ballo libero. Il maestro Nicastro da anni svolge un’azione culturale a cui ha dedicato la vita. Il suo stile è assolutamente inconfondibile per prestanza fisica, atletica e, soprattutto, gestuale. Francesco si avvicina alla danza tradizionale dell’area reggina sin dall’infanzia, essendo vissuto e cresciuto in quei luoghi. Da due decenni cura Stage, Corsi e Seminari inerenti alla danza di tradizione calabrese, anche fuori regione, nel Gargano, a Roma, nel Salento. Ha condotto stage al Festival più importante della Calabria, ‘Tarantella Power’, a Lamezia Terme, al Teatro della Maruca di Crotone e in diverse altre località. Nel 2021 avviene l’incontro con la musicista, ballerina, regista, attrice, Angelica Artemisia Pedatella con la quale avvia una proficua collaborazione in ambito tradizionale, curando vari stage e corsi di Tarantella calabrese, in stile reggino. I passi e le movenze dimostrati ai partecipanti agli incontri interessano la parte bassa della Calabria tra lo Jonio ed il Tirreno, passando per l’entroterra aspromontano, con le figure tipiche della coppia che danza al centro della ‘Rota’ integrati da personalismi sempre in linea col tempo ternario e il ritmo inconfondibile della Tarantella Calabrese, danzata nei posti di appartenenza. Per info e prenotazioni è possibile contattare Stefania al 335.8412193 oppure Francesco al 339.4178205.