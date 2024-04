"No" alla tassa di bonifica, la protesta del comitato

Cittadini e i rappresentanti del Comitato no tassa bonifica ValTronto Valdaso e la segreteria dell’Ugl ieri mattina hanno manifestato davanti alla sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Corso Vittorio Emanuele, davanti alla Camera di Commercio di Ascoli) per ribadire la loro contrarietà al pagamento dell’inutile tassa di bonifica del Tronto. La protesta popolare contro quella che considerano un’odiosa e illegittima tassa non conosce battute di arresto. Cittadini e ricorrenti muniti di cartelli hanno manifestato tutta la loro rabbia, contrarietà e indignazione. Nel corso della protesta hanno ribadito come il contributo di bonifica chiesto sui terreni, che per la maggior parte ricadono nelle aree del cratere, è vergognoso. Uno schiaffo ai cittadini terremotati, che oltre al danno subiscono anche la beffa.

I manifestanti hanno chiesto giustizia tributaria e vogliono essere trattati con rispetto, dignità e ribadiscono

convinti il diritto a non pagare la tassa. La gabella continua a suscitare forti proteste, i proprietari dei terreni non vogliono pagare la tassa su cui pesa anche una sentenza della Corte costituzionale, secondo cui il contributo è illegittimo "se il fondo di proprietà non gode di un effettivo

beneficio".