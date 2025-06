‘Non per frivolo diletto’ a Montefiore

Sabato alle 17 sarà inaugurata a Montefiore dell’Aso, nella sala Partino del Polo Museale San Francesco, la prima tappa della mostra itinerante ‘Non per frivolo diletto’ dell’archivio marchese Alessandro Bruti Liberati donato alla Banca di Ripatransone e del Fermano. La mostra sarà aperta dal 14 al 24 giugno, con orari: 10.30–12.30 e 17–20. La grande esposizione di cartoline e fotografie, farà tappa in diversi comuni che sono di interesse delle filiali della Bcc di Ripatransone e Fermano, dopo Montefiore toccherà: dal 1° al 14 luglio la mostra sarà a Grottammare, dal 19 al 29 luglio a San Benedetto, dal 5 al 31 agosto a Ripatransone e a dicembre a Fermo. La donazione, effettuata dagli eredi del fotografo ripano, è divisa in due fasi: la prima ha riguardato un lascito di quasi 3.000 negativi su lastra di vetro al bromuro d’argento, realizzati tra il 1889 e il 1913; la seconda ha incluso attrezzature fotografiche e altri materiali, tra cui una collezione di oltre 13.000 cartoline postali.