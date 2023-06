’Note in radio’, torna il festival

Torna ‘Note in Radio’, il festival internazionale di canzoni inedite ideato e organizzato, dal 2019, dagli autori Samantha Olivieri (direzione artistica) e Riccardo Lasero (direzione musicale) per ‘Nir Aps’. Fervono i preparativi, infatti, per la quarta edizione della rassegna: sono state aperte le iscrizioni per gli autori, che potranno inviare le proprie composizioni, e per gli interpreti, che quest’anno saranno suddivisi nelle categorie ‘Bambini’, ‘Ragazzi’ e, per la prima volta, anche ‘Adulti’. Un’ulteriore novità consiste nelle modalità con cui si svolgeranno le selezioni: oltre ai casting online si svolgeranno anche dei casting live in varie località italiane. Si inizierà il 25 giugno con la tappa di Ascoli, poi Sicilia, Campania e Sardegna. Tutto si concluderà con la serata finale che andrà in scena il 16 marzo 2024 al teatro Ventidio Basso. L’atto conclusivo sarà presentato da Samantha Olivieri, Riccardo Lasero e Valerio Sansone, con la mascotte Miss Croma. Info www.noteinradio.it.