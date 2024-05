Nuovo asilo nido da 50 posti per servire la zona sud della città

Nuovo asilo nido nell’area di fronte al centro commerciale L’Orologio. La costruzione, per un valore di un milione e 267 mila euro, è finanziata dal ministero per l’Istruzione grazie al Pnrr. "L’area era già destinata urbanisticamente ad accogliere questo genere di opera – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi –. E va a coprire un servizio assente nella zona sud di Grottammare". La progettazione definitiva è firmata da un’equipe di tecnici riuniti in un Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’architetto Domenico Sfirro, e gli ingegneri Alessandro Lucciarini De Vincenzi e Nicola Tosoni insieme allo studio associato AS di Cesare Ascani. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad un solo livello che ospiterà 50 bambini, dai 3 ai 36 mesi: 42 divezzi, divisi in tre sezioni, e una sezione per 8 lattanti. La superficie lorda interna è di 515 mq (414 netta), gli spazi netti destinati ai bambini misurano 352 mq, 138 mq sono per gli spazi comuni e l’atrio, il resto per locali tecnici e di servizio. Particolarmente ampia la superficie per gli spazi esterni didattici e ludici che misura 915 mq. Le opere di costruzione sono state affidate alla ditta Elettro Stella srl di Monsampolo. Il cantiere è partito negli ultimi giorni dell’anno scorso. "Una struttura autosufficiente sotto l’aspetto energetico – ha affermato l’ingegner Cesare Ascani – con un elevato confort". L’ingegner Alessandro Lucciarini ha aggiunto che è stata riservata molta attenzione alla sicurezza con tetto di legno lamellare, una struttura semplice ed esteticamente gradevole e sono state messe in atto tutte le procedure per eliminare la risalita di gas Radon dal terreno. L’assessore Monica Pomili ha anticipato le aperture dei futuri bandi: metà maggio per l’accesso al Pollicino e Mondo di Holaf e a settembre per Al vostro fianco. L’assessore ai lavori pubblici Manolo Oliveri ha evidenziato la grande attenzione per le scuole. In cinque scuole sono stati investiti globalmente 5 milioni 350 mila euro.

Marcello Iezzi