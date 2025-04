Nutrizione, salute e benessere

Si chiama Crescita Equilibrata il progetto che il comune di Monteprandone ha promosso in occasione della Giornata Mondiale della salute. L’iniziativa intende mettere insieme tre aspetti fondamentali: nutrizione, salute dentale e benessere psicologico. Favorire un approccio integrato alla salute dei bambini, mettendo insieme la nutrizione, la cura orale e l’importanza del benessere psicologico è il cuore di questa iniziativa che si propone di educare le famiglie a prendersi cura della salute a 360 gradi. L’alimentazione corretta, l’igiene orale e il benessere mentale sono, infatti, elementi fondamentali per lo sviluppo sano dei bambini. Le esperte che presenteranno il progetto sono: Laura Ferri, biologa nutrizionista, Irene Scipioni, odontoiatra pediatrica; Federica Capriotti, psicoterapeuta, specialista in terapia. Il convegno si svolgerà l’11 aprile alle ore 21 nella sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi.