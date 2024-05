Offida, ancora furti in appartamento

Ancora allarme furti in Vallata, questa volta è stata presa di mira Offida. Dopo i colpi messi a segno nei mesi precedenti, torna la banda di criminali, che ha già saccheggiato diversi appartamenti sul territorio della Vallata: Spinetoli, Colli, Monsampolo, Castel di Lama e Appignano. Nei giorni scorsi i ladri hanno ‘visitato’ alcune abitazioni di Offida. I topi di appartamento sono riusciti ad entrare in una casa, in via I Maggio, dopo avere forzato gli infissi. Una volta all’interno dell’appartamento hanno rovistato dappertutto, hanno messo completamente a soqquadro la casa e alla fine si sono riusciti ad impossessarsi di denaro e gioielli, poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. I ladri hanno agito con tutta calma, hanno cercato dappertutto, spostando addirittura i mobili, forse erano alla ricerca di una cassaforte. Nella stessa giornata si sono verificati altri due tentativi di furto, in due abitazioni diverse, in zona Cappuccini, che per fortuna non sono andati a segno, grazie anche al tempestivo intervento dei carabinieri, che informati di quanto stava accadendo hanno subito cominciato a perlustrare tutta la cittadina. I ladri quando hanno visto quanto stava accadendo hanno preferito darsela a gambe, a mani vuote. Sembra che in un’abitazione sia scattato l’allarme che ha spaventato e messo in fuga i malfattori. Sugli episodi indagano i carabinieri, che sono stati subito allertati e che hanno effettuato diversi controlli su tutto il territorio offidano.

m.g.l.