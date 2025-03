Oggi in programma la ’Fiera delle piante’

Oggi a Roccafluvione torna la ‘Fiera delle Piante’, un evento che si tiene ogni anno la seconda domenica di marzo. Novità di quest’anno sono 6 minitour, che guideranno gli iscritti alla visita di aziende e bellezze storico-naturali del territorio. Si svolgerà anche una mostra, curata dai ragazzi della scuola. Inoltre, ci saranno gli ‘Zampilli di fiori’: la fontana di piazza Aldo Moro, da domenica, avrà una nuova veste; da essa, infatti, fuoriuscirà uno ‘scroscio’ di fiori ad uncinetto, creato dall’associazione ‘Donne per Roccafluvione’. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, vuole dare risalto alle mani creative delle signore del paese che, da anni, si radunano nella serata del mercoledì per cucire, ricamare e lavorare ai ferri. La fontana di Roccafluvione diventerà un variopinto giardino di creatività, manodopera e bellezza. L’opera non avrà carattere temporaneo, ma rimarrà stabile.

Giuliano Centinaro