Olivieri, riconoscimento dal Prefetto:: "Un forte stimolo a continuare così"

Domani, in occasione del 79º anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, si terrà ad Ascoli una cerimonia pubblica per omaggiare i cittadini che si sono distinti nel servizio alla collettività. Tra i sette premiati c’è Filippo Olivieri, imprenditore, operatore turistico di Grottammare: "Con grande onore e profonda gratitudine, ricevo il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, un riconoscimento che va ben oltre la mia persona. Nel corso degli anni, in qualità di imprenditore e anche come uomo delle istituzioni (assessore provinciale e assessore comunale, consigliere a Grottammare ), ho avuto il privilegio di lavorare a fianco di molte organizzazioni, volontari e cittadini che, con dedizione e passione, si sono impegnate per migliorare le condizioni di vita delle persone più deboli, Questo titolo è un forte stimolo a proseguire nel lavoro che ho intrapreso. Ringrazio la mia famiglia Agnese, Gabriele e Augusto".