Open day al canile ’Quercia Ferrata’ "Diffondere la cultura dell’adozione"

Il canile rifugio "Quercia Ferrata" di Ripatransone è stato aperto al pubblico ieri per un open day dedicato a far conoscere a utenti e appassionati di animali il lavoro del personale e, soprattutto, gli ospiti a quattro zampe che risiedono nella struttura gestita dall’azienda Multi Servizi S.p.a. e che viene seguita da Barbara Bruni educatrice e direttrice del canile comprensoriale, con quattro dipendenti e la collaborazione dei volontari delle associazioni "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" e l’Amico Fedele, entrambe di San Benedetto. Per tutta la mattina educatori e istruttori sono stati a disposizione degli ospiti per divulgare informazioni e nozioni utili al mantenimento degli animali domestici. "Nonostante il tempo a tratti incerto, tante persone, famiglie con bambini, sono venuti a vedere com’è organizzato il canile, le nuove aree per le sgambate dei cani e la nuova segnaletica nei box – afferma Barbara Bruni – Zampa rossa per i cani un po’ più problematici, zampa verde per i cani più tranquilli. Obiettivo principale di queste iniziative è diffondere la cultura dell’adozione durante la quale non va visto solo l’aspetto estetico del cane, ma anche quello comportamentale. Il cane da adottare deve essere idoneo alle abitudini della persona che lo porta a casa, questo per essere certi che l’adozione vada a buon fine. Abbiamo parlato di adozioni, di comunicazione uomo cane, di relazioni, abbiamo fatto uscire i nostri ospiti per far capire l’interazione tra persona e cane. Sono venute a trovarci tante giovani coppie. Ora stiamo pensando ad organizzare incontri mirati con i ragazzi, per esempio gli scout, ma anche gli studenti delle scuole del territorio". Attualmente nel canile ci sono oltre 80 cani ed anche alcuni cuccioli che aspettano una casa e un padrone affettuoso.

Marcello Iezzi