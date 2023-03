Operatore ecologico per il Comune di Amandola

La Regione Marche ha pubblicato un bando (il codice di riferimento è 6802) per la selezione di un operatore ecologico da assegnare al Comune di Amandola. Le mansioni citate nell’avviso pubblico sono: pulizia di strade, parchi, piazze e altre areeluoghi pubbliche. In particolare, anche la raccolta dei sacchi dei rifiuti, dei rifiuti rinvenuti in luoghi e spazi pubblici e il riversamento dei cassonetti dell’immondizia eo all’interno del camionautocarro dedicato alla raccolta rifiuti. L’assunzione è a tempo indeterminato e pieno. E’ richiesta la patente di guida B o BS. L’ente effettuerà una prova selettiva per un giudizio di idoneità. La domanda va predisposta mediante apposito modello, reperibile presso i Centri per l’Impiego della Regione Marche, oppure scaricato dal sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it al link:

https:www.regione.marche.itEntra-in-RegioneCentri-ImpiegoOfferte-enti-pubblici.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Collocamento Mirato Legge 6899 del Centro per l’Impiego

di iscrizione ai sensi della L. 6899.