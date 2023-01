’Operatori di pace’: un incontro su giornali e fede

Il giornale diocesano, "L’Ancora" ha organizzato per domani, un incontro che avrà come filo conduttore "Operatori di Pace: tra giornalismo, politica e fede". La mattinata avrà inizio alle ore 9, presso la Chiesa di San Filippo Neri di San Benedetto, con una Santa Messa presieduta dal Vescovo Carlo Bresciani in cui si pregherà anche per la pace. Seguirà l’incontro, che avrà inizio alle ore 9.30 presso il Teatro San Filippo Neri, dove si approfondirà in particolare la figura di Giorgio La Pira, guardando al suo esempio di politico e credente e al suo impegno per il superamento dei conflitti, a cominciare dal "cantiere" del Mediterraneo. Particolare attenzione sarà rivolta alla professione giornalistica e a come l’insegnamento di La Pira possa essere ancora d’aiuto ai giorni nostri. Un riferimento speciale verrà dato alle moderne tecnologie e alla tanto in voga "intelligenza artificiale", come sfida che si pone all’informazione e i suoi effetti sulla società, considerando se le macchine possano avere un’anima oppure no. Interverranno: il vescovo Bresciani, Fernando Palestini, direttore ufficio comunicazioni sociali, Beatrice Testadiferro, direttrice Voce della Vallesina (Jesi), Riccardo Bigi, giornalista di Toscana Oggi, esperto di La Pira, Giovanni Tridente, docente della Pontificia Università Santa Croce.