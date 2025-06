"Ora si condivide l’ombrellone"

Quest’anno le prenotazioni vanno un po’ a rilento, anche perché si è affacciato un nuovo fenomeno con forza: la condivisione dell’ombrellone fra due o tre famiglie. È un qualcosa che è sempre esistito, ma ora è diventato di tendenza e questo porterà a un peggioramento della situazione. Il problema è che ci sono meno soldi da spendere e, di conseguenza, anche la quota di consumo si riduce. Per quanto riguarda il servizio di salvamento in anticipo, non posso lamentarmi: è necessario per garantire la sicurezza dei bagnanti. Sarebbe stato meglio farcelo sapere prima: la maggior parte di noi ne è venuta a conoscenza non prima del venerdì di Pasqua.