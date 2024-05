Ospedale da campo e Rai. Vietato parcheggiare

L’allestimento dell’ospedale da campo comporterà dalle ore 15 di sabato alle 20 di domenica il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Giacomini e piazza Roma. Per le trasmissioni tv prevista una zona regia Rai e quindi dalle 8 di domani fino alle 6 di lunedì c’è il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Gregorio, via dei Marsi. Rischio rimozione anche domenica, dalle 5 alle 15, per il divieto di sosta in tutte le zone interessate alla sfilata: viale Federici (tra ex Gil e viale Vellei), viale Vellei, Lungotronto, via Porta Tufilla (dal Ponte Vecchio a Lungotronto), via Sacconi, piazza S. Maria Intervineas, c.so Trento e Trieste, via Ceci, via del Trivio, via Angelini (tra via Galilei e via Pretoriana e davanti il Tribunale), via XX Settembre, Piazza Roma (lato Sud), via Tornasacco, largo Crivelli, Lungo Castellano, viale De Gasperi, corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti, viale Indipendenza (tra il ponte Maggiore la rotatoria stazione), via Genova, piazzale Stazione. Dalle ore 5 alle 15 riserva di sosta per disabili muniti di permesso europeo in via Dino Angelini, tra il tribunale (stalli spina pesce e in linea) e il tratto compreso tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana (ambo i lati); riserva di sosta ai veicoli delle Forze di polizia, di emergenza e sicurezza in largo Crivelli e corso Trieste (lato Est) nel tratto tra Piazza Simonetti e via Ceci; riserva di sosta a Caravan e Camper presso il parcheggio privato in via Monini.