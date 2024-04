Paesaggi e degustazioni. Altra edizione vincente per la ‘Motosmatata’

Tanta fatica, paesaggi emozionanti e degustazioni di piatti e tipicità locali, la 15esima edizione della ‘Motosmatata’ è stata un vero successo in termini di presenze e soddisfazione. Con partenza da piazza della Stazione a Piane di Montegiorgio, domenica si è tenuta la moto cavalcata non agonista per enduro e quad organizzata dalla società One Power Racing, che ha raccolto appassionati delle due ruote e del fuori strada praticamente da tutte le regioni d’Italia. Il tracciato di circa 110 chilometri ha attraversato una ventina di comuni fra le provincie di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno, tutto in fuori strada, è stato un successo. "Le condizioni meteo sicuramente hanno agevolato – commenta Vincenzo Properzi, della One Power Racing – tanto che abbiamo raccolto centinaia di iscritti praticamente da tutta Italia, mancava solo una rappresentativa della Sardegna, ma abbiamo avuto anche ospiti dalla Germania. Tutti sono rimasti colpiti dalla bellezza dei paesaggi, oltre ad aver apprezzato la qualità dei prodotti degustazione nei punti ristoro allestiti lungo il percorso. Erano talmente soddisfatti che molti si sono già iscritti alla 4° Endurance del Cinghiale che si terrà a settembre senza conoscere ancora il tracciato".