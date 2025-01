Parcheggi alla Sentina, . Piunti: "La convenzione c’è"

I parcheggi al di sotto del cavalcavia si possono fare, oppure ci sono motivi che costringeranno le parti a rallentare la pratica? Il comune farà stalli gratuiti o a pagamento? Sono queste le domande che Pasqualino Piunti pone al sindaco e alla giunta, attraverso un’apposita interrogazione a risposta scritta. "In zona Sentina – scrive l’ex sindaco - stante la difficoltà di disporre di idonea dotazione di posti parcheggio, i residenti attendono da diverso tempo la sottoscrizione, da parte di questa amministrazione, della convenzione tra comune e provincia per poter usufruire di almeno 50 posti, necessari a contenere, in parte, i disagi derivanti dalla mancanza di adeguata dotazione di specifici spazi a ciò destinati". Il consigliere fa notare come, allo stato attuale, sembrino superati alcuni dubbi tecnici sull’operazione. Il timore, però, è che possa emergere l’intenzione di realizzare aree di sosta a pagamento, cosa che "porterebbe a dover variare i valori delle cifre da porre in convenzione tra gli enti". Piunti inoltra rimarca come siano "trascorsi oltre sei mesi dalla assemblea pubblica nel corso della quale si davano assicurazioni da parte dell’amministrazione comunale che si sarebbe proceduto con celerità" e come, per altro verso, "non sembra siano stati fatti passi in avanti per la soluzione della vicenda". Quindi il forzista chiede al primo cittadino "se effettivamente esiste una convenzione in bozza tra comune e provincia per addivenire ad un accordo sulla gestione dei parcheggi in questione" e, in tal caso, domanda "di conoscere da quanto tempo la predetta bozza sia stata redatta". Inoltre Piunti chiede se si sta ragionando sull’idea di gestire i suddetti parcheggi con la modalità a pagamento, "cosa che non appare, per altro, favorevole alle istanze dei cittadini residenti, ai quali andrebbero garantiti, invece, parcheggi riservati, soprattutto nel periodo estivo". La penuria di stalli, nota il consigliere di minoranza, provoca disagi agli abitanti di zona, e pertanto sarebbe auspicabile chiudere la pratica prima che inizi la bella stagione. La questione va effettivamente avanti da diversi anni: di aree di sosta ce ne sarebbe bisogno non solo in Sentina, ma anche in corrispondenza della sopraelevata che corre in parallelo a via Scarlatti e viale dello Sport. Centinaia di stalli, che risulterebbero utili anche agli abitanti del quartiere Mare e Ragnola, dove i posteggi verrebbero fatti, peraltro, in prossimità della pista ciclabile, favorendo una mobilità intercambiabile. Piunti, in conclusione, evidenzia la propria piena disponibilità ad attivarsi presso la presidenza della provincia per la più rapida definizione della tematica, "al fine di corrispondere in modo adeguato alle istanze dei cittadini residenti nella zona interessata".

g. d. m.