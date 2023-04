Parte il nuovo corso Tecnici dell’orientamento e counselor con Simbiosofia

Inizierà oggi ad Ascoli il corso di qualifica professionale ’Tecnico dell’orientamento’ e ’Counselor Cncp’. Nella splendida cornice della T&P Consulting in piazza Roma 23, in pieno centro storico. Il corso è finalizzato a formare specialisti nell’orientamento scolastico-professionale ed esperti in counseling ad approccio gestaltico. Si tratta di una proposta formativa unica in Italia, un corso di lungo periodo pluri-qualificante che consente di ottenere la qualifica in Tecnico dell’orientamento (Livello Europeo EQF5) ed il titolo di Counselor con iscrizione al coordinamento nazionale dei Counselor professionisti. E’ un momento storico particolarmente significativo e favorevole alla formazione di professionisti. Moltissime le misure del Pnrr, come i fondi ministeriali erogati: dopo i Navigator si sente parlare sempre più di ’Docenti-Orientatori’ oppure di ’Insegnanti tutor’. Le aziende faticano a trovare profili complessi e soprattutto personale competente, motivato e consapevolmente orientato. Altissima la spendibilità del titolo nel mondo della scuola, nel settore aziendale, nella libera professione o alle dipendenze, nel lavoro per progetti nel mondo profit e non profit. L’orientatore è un esperto nell’analisi dei bisogni individuali, nella consulenza per lo sviluppo dell’esperienza formativa e per lo sviluppo di carriera. E’ un tecnico nella analisi delle competenze e nella validazione delle esperienze che realizza interventi consulenziali individuali eo di gruppo per l’orientamento nelle scelte scolastiche e professionali. Basandosi sulla ricostruzione della storia socio-professionale della persona è in grado di progettare percorsiazioni di consulenza orientativa finalizzati al miglioramento delle condizioni socio-relazionali e scolastico-professionali dei propri clienti (Legge Quadro 84578; livello europeo EQF5; profilo 27 dell’atlante nazionale del lavoro) Il Counselor è un professionista che accompagna nei momenti evolutivi e di scelte di vita individui, coppie, famiglie, gruppi ed organizzazioni. E’ una figura professionale che aiuta a cercare soluzioni a specifici problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere ed incrementare consapevolezza personale e potere di autorealizzazione. "Siamo davvero orgogliosi di questa proposta – commenta il direttore della Simbiosofia Formazione Cristian Flaiani – e siamo veramente felici per la fiducia che le persone hanno riposto in questo percorso di medio-lungo periodo assolutamente necessario per avere professionisti adeguati a rispondere alle esigenze del territorio. Potremmo dire che un percorso di orientamento senza capacità di fare counseling si riduce a mera attività tecnico-burocratica mentre un percorso di counseling che non genera orientamento manca a sua volta il bersaglio principale del proprio intervento".