Passeggiata ecologica a Castel di Lama con oltre 100 persone

Grande successo per la passeggiata ecologica di Castel di Lama organizzata dal Comune con la collaborazione dell’Avis e dei Lions club Ascoli Piceno Colli Truentini. Sono state più di 100 le persone che hanno partecipato alla manifestazione, che hanno attraversato strade e sentieri della campagna di Castel di Lama, ripercorrendo le fasi storiche grazie all’aiuto di Luana Lappa. I presenti hanno fatto uno straordinario viaggio alla scoperta di lavatoi, vasche e sorgenti diffuse sul territorio. Grazie all’immaginazione si è tornati a pensare all’acqua che si è addentrata tra le rocce, facendosi strada in un mondo sotterraneo di ghiaie e ciottoli, per poi riaffiorare negli sconfinati spazi della pianura. L’acqua che ha saputo disegnare un paesaggio rurale millenario e creare ecosistemi unici per bellezza e fragilità. La guida ha condotto i presenti alla scoperta dei maggior fontanili e risorgive di Castel di Lama, tra antichi borghi, che hanno permesso all’uomo di sfruttare questa importante risorsa: un’acqua che sgorga in piena campagna. E’ stata l’occasione per parlare di vecchi usi e costumi della cittadina. Si è partiti dal nuovo parco di Sambuco, per poi toccare la fonte dell’Olmo, il lavatoio di Villa Sant’Antonio e risalire verso fonte Scodalupo, per proseguire verso il lavatoio di Villa Valentino e infine tornare nel lavatoio di Sambuco. Al termine della passeggiata i rappresentanti dei Lions club Ascoli Piceno Colli Truentini hanno donato tre arbusti di corbezzolo, l’albero italico, che per l’occasione sono stati impiantati sul nuovo parco, inoltre è stata installata un’arnia donata dalla Casa delle Api. A termine della passeggiata l’Avis ha offerto una ricca colazione a tutti. La passeggiata è stata un’ottima occasione per conoscere e imparare ad amare e rispettare il proprio territorio, durante il tragitto sono stati raccolti numerosi rifiuti. Quindi un’occasione per migliorare l’ambiente e il benessere collettivo.