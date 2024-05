’Passi Chiari’ a Spinetoli: ecco l’associazione dei commercianti

A Spinetoli nasce una nuova associazione: ‘Passi Chiari’ a cui possono aderire commercianti, artigiani, imprenditori e cittadini del Comune."Tutti possono essere soci – commenta il presidente Francesco Moretti – e contribuire alla realizzazione di idee che vedono il territorio di Spinetoli protagonista. Per dare visibilità alle imprese con iniziative, eventi e manifestazioni e offrire occasioni d’incontro e di aggregazione della cittadinanza". "Spinetoli aveva bisogno di un’associazione simile, che promuovesse il territorio e le aziende stesse – dichiara il sindaco Alessandro Luciani –, proprio in questo ultimo periodo la consigliera con delega al commercio, Giuseppina Silvestri ha provveduto con Lina Pulcini (ex presidente dell’Avis) al censimento di tutte le attività. Nel nostro comune ogni giorno vengono a lavorare 1000 pendolari, non si può non tenerne conto". Da poco è iniziato il tesseramento e man mano sulla pagina Facebook (associazione Passi Ciari) verranno pubblicate le adesioni. Attualmente si è insediato il consiglio direttivo formato dai soci fondatori, oltre al presidente Moretti è composto: dalla vice presidente Dalila Ponticelli di Nero Vaniglia, il segretario Alfredo Tassoni di New Art Photo, la tesoriera Anna Laura Mascetti di Pagliare Vende Moda; i consiglieri Michaela Pagnoni della Farmacia Pagnoni s.n.c, Alessia Silvestri di Autotrasporti Marchetti Bernardino, Alberto Galanti di Caffè Road House, Rosella D’Andrea di D’Andrea Bus, Giovanna Neri di Fantasy Dolce Fashion. "Il nome Passi Chiari – conclude il presidente – evoca la volontà di muoversi e fare e con chiara determinazione alla trasparenza. Collaboreremo con le autorità e le altre associazioni per poter creare e potenziare i servizi necessari e per promuoveremo l’organizzazione di eventi e fiere che comprendano più settori del territorio e che portino lustro al territorio e aziende eccellenze presenti".