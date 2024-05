Per rubare una bici scatena una fuga di gas. Pompieri in azione tra via Calatafimi e via Roma Un cittadino lega la sua bicicletta a un tubo del gas, causando una fuga di metano. I vigili del fuoco intervengono prontamente per risolvere la situazione, ma il presunto ladro scappa. Il problema delle biciclette legate in modo pericoloso persiste nonostante le campagne di sensibilizzazione del Comune.